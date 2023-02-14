В Кабардино-Балкарии создадут Корпоративный университет "Эльбрус"

Глава КБР Казбек Коков провел совещание, посвященное вопросам формирования эффективной системы управления, в том числе в образовании. В обсуждении поднятых руководителем республики тем приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, управляющий делами Главы и Правительства КБР Азаматгерий Ашхотов, министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов, министр по делам молодежи КБР Азамат Люев, советник Главы КБР Николай Миронов, начальник государственно-правового управления Администрации Главы КБР Аслан Макоев. Казбек Коков заявил о необходимости внедрения передовых методов государственного и муниципального управления во всех областях. Глава республики сказал, что в данном направлении проделана определенная работа, есть готовность к дальнейшим решениям. Были рассмотрены два направления: результаты мониторинга оплаты труда в учреждениях общего и дополнительного образования, профессиональное развитие управленческих кадров. По информации Анзора Езаова, отмечается существенное увеличение оплаты труда педагогических работников. В январе текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года уровень зарплаты педагогов в среднем вырос на 6,5 тысячи рублей. Это стало возможным после введения новой отраслевой системы оплаты труда, 10-процентного повышения зарплат работникам бюджетных организаций и внедрения доплат учителям дефицитных специальностей. Алий Мусуков сообщил, что на 2023 год общая сумма субвенций муниципалитетам, предусмотренных на повышение заработной платы педагогам, составляет 9,5 млрд рублей. В прошлом году на эти цели было направлено 7,3 млрд рублей. Премьер-министр рассказал о проводимой работе, в том числе по созданию модельных штатных расписаний с целью формирования более выверенной системы оплаты труда педагогов. «Цель одна – увеличить оплату труда педагога, платить достойную заработную плату. Мы, действительно, вошли в такой очень серьезный процесс, который одномоментно, в течение месяца или двух не может решиться. Надо очень скрупулезно выверять все, дойти до того, чтобы методика начисления была справедливой, стимулирующей. Главное - мы смогли изыскать на это средства. Теперь надо выйти на лучший результат по СКФО и высокие показатели среднероссийского уровня», - констатировал Глава КБР Казбек Коков. Далее Сергей Миронов представил информацию о новой системе подготовки управленческих кадров во всех отраслях жизнедеятельности региона. Напомним, данная тема обсуждалась во время недавней поездки Главы республики в Центр знаний «Машук». На сегодняшний день проработана правовая база для создания АНО «Корпоративный университет «Эльбрус», подготовлена «дорожная карта» лицензирования обучающих программ. Среди направлений деятельности – формирование базы экспертов, семинары и тренинги для государственных и муниципальных служащих, ассессмент, кадровый аудит, анализ управленческих процессов. Первую образовательную программу планируется начать уже в апреле — сначала на базе центра «Машук», затем в республике. Казбек Коков поручил ускорить работу по созданию в республике полноценной системы профессиональной подготовки управленческих кадров.