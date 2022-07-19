В Кабардино-Балкарии создадут долгосрочную программу содействия занятости молодежи

Развитие среднего профессионального образования становится одним из приоритетных направлений социальной политики. В учреждениях среднего профессионального образования Кабардино-Балкарии готовят квалифицированных специалистов для работы в различных сферах экономики. В республике функционируют 9 колледжей Минпросвещения КБР, 7 колледжей федеральных вузов и 3 частных. На базе колледжей по федеральному проекту "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" создаются мастерские, где молодежь осваивает востребованные профессии. Мастерские оснащены современным оборудованием по стандартам WorldSkills, а условия обучения максимально приближены к производственным. В текущем году в регионе будет создано 11 мастерских по компетенциям "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики", "Эксплуатация кабельных линий электропередачи", "Электромонтаж", "Графический дизайн", "Спасательные работы", "Обработка листового металла", "Сварочные работы", "Компьютерное моделирование швейных изделий", "Эстетическая косметология", "Поварское дело" и "Технологии моды". Новые мастерские появятся в агропромышленном колледже имени героя Советского Союза Башира Хамдохова, сельскохозяйственном колледже, колледже легкой промышленности, Прохладненском многопрофильном колледже. "Для предприятий сельского хозяйства, промышленности, энергетики, сферы услуг такие подготовленные специалисты очень нужны. Более того, эти специалисты и сами смогут стать индивидуальными предпринимателями по своей специальности. Именно их знания и опыт, отвечающие требованиям современного потребителя, сделают продукцию конкурентоспособной", - отмечает Глава КБР Казбек Коков. До 2024 года планируется открыть еще 29 мастерских, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Всего на эти цели в 2022-2024 годах предусмотрено 198,2 миллиона рублей. За предыдущие три года участия республики в нацпроекте открыто 32 мастерские по направлениям "Обслуживание транспорта и логистика", "Информационные и коммуникационные технологии", "Строительство", "Социальная сфера", "Сельское хозяйство". В 2019 году 15 мастерских создано в автомобильно-дорожном, гуманитарно-техническом колледже и колледже "Строитель", в 2020 году 9 мастерских - на базе агропромышленного и гуманитарно-технического колледжей, в прошлом году 8 мастерских - в агропромышленном и Эльбрусском региональном колледжах. Общая сумма средств, выделенных республике за этот период, составила 175,5 миллиона рублей. Таким образом, на базе колледжей республики в рамках нацпроекта в Кабардино-Балкарии будут размещены 72 производственные площадки для обучения молодежи. Реестр актуальных программ профессионального образования по перспективным специальностям расширен. Введены новые направления: "Земельные и имущественные отношения", "Пожарная безопасность", "Защита в чрезвычайных ситуациях", "Графический дизайн", "Ювелир", "Мастер слесарных работ". Кроме того, в колледжах созданы центры содействия трудоустройству выпускников. Данные подразделения взаимодействуют с государственными и муниципальными органами по труду и занятости, работодателями, участвуют в ярмарках вакансий, ведут профориентационную работу среди школьников. В 2021 году через центры трудоустроено порядка 63 процентов выпускников колледжей. "Эту работу будем усиливать", - подчеркнул Казбек Коков. По поручению Главы республики утвержден план мероприятий по содействию занятости выпускников средних профессиональных учреждений образования. В настоящее время разрабатывается долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года, которая включает, в том числе, увеличение количества школьников, охваченных ранней профориентацией, до 80 процентов, создание профильных 9-х классов, повышение уровня профессиональной подготовки педагогов, создание базовых колледжей (образовательных кластеров) в рамках проекта "Профессионалитет" по компетенциям "Легкая промышленность", "Сельское хозяйство", "IT-технологии", "Туризм".