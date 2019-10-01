В Кабардино-Балкарии создадут Ассоциацию санаторно-курортных и туристических предприятий. — 2019.10.24

В нее уже готовы войти больше десятка учреждений, работающих в сфере отдыха и оздоровления, отметили в Минкурортов республики.

Документы сейчас – на стадии регистрации. В перспективе в Ассоциацию планируют пригласить рестораторов и владельцев гостевых домов в сельской местности. Схожие объединения действуют почти в 30 субъектах России, где хорошо развит туризм. Налажено и межрегиональное взаимодействие. В министерстве отмечают, что в рамках Ассоциации Кабардино-Балкария могла бы сотрудничать с ближайшими соседями — Карачаево-Черкесией и Ставропольем. Напомню, что в последние годы в нашей республике фиксируют устойчивое увеличение турПотока. В 2018-м число приезжих превысило 550 тысяч. В этом году ожидается свыше 600 тысяч гостей.