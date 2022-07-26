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В Кабардино-Балкарии состоялся рейд «Нетрезвый водитель»

В Кабардино-Балкарии состоялся рейд «Нетрезвый водитель»

26.07.2022 | 12:40
  Сотрудники Госавтоинспекции республики за одну ночь отстранили от управления транспортными средствами около сорока нетрезвых и водителей без прав, сообщает пресс-служба МВД по КБР. За 8 часов рейда «Нетрезвый водитель» полицейские выявили 16 фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимися пройти процедуру медицинского освидетельствования, а также 17 без права управления. В отношении одного водителя за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На специализированную стоянку помещено 25 единиц автотранспорта.
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