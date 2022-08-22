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В Кабардино-Балкарии состоялось восхождение на Эльбрус, посвященное 100-летию общества "Динамо"

В Кабардино-Балкарии состоялось восхождение на Эльбрус, посвященное 100-летию общества "Динамо"

22.08.2022 | 15:29
Подняться на Эльбрус и установить на вершине флаг… Представители Всероссийского физкультурного-спортивного общества “Динамо” решили посвятить столетию своей организации восхождение на высшую точку Европы. В команде – российские и белорусские спортсмены, а также сотрудники правоохранительных органов. Уже после их встречали и чествовали в Терсколе. Готовиться к восхождению спортсмены начали 10 августа на спортивной базе “Динамо” в Терсколе. Неделю проходили акклиматизацию. Также были занятия по технике безопасности и обязательный медосмотр. Стартовала группа от “Гара-Баши”. В целом путешествие заняло два дня. Общество “Динамо” создали в нашей стране в апреле 1923 года. Оно дало старт всенародному спортивному движению. Сегодня среди его участников выдающиеся легкоатлеты, футболисты и хоккеисты, гимнасты, борцы и лыжники, боксеры и пловцы. Они принесли России многочисленные победы на международных турнирах. Основные празднества в честь юбилея пройдут уже в следующем году.
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