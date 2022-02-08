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В Кабардино-Балкарии состоялась акция для юных пешеходов «Выходной с ПДД»

В Кабардино-Балкарии состоялась акция для юных пешеходов «Выходной с ПДД»

08.02.2022 | 10:35
  Сотрудники полиции Майского района Кабардино-Балкарии проанализировали поведение водителей и пешеходов, у которых к концу рабочей недели и в выходные дни, несмотря на снижение интенсивности дорожного движения, чаще ослабляются бдительность и внимание на дороге, сообщили в пресс-службе МВД по КБР. Чтобы рассказать юным и взрослым участникам дорожного движения об особенностях поведения на дороге, сотрудники районной ГИБДД вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по Майскому району при участии специалиста местной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Майского муниципального района Екатериной Бобровой провели социальную акцию «Выходной с ПДД». В парке г. Майского, на детских и спортивных площадках организаторы акции обратились к юным пешеходам и их родителям и рассказали, что к концу недели меняются психофизиологические особенности поведения водителя, его внимание, восприятие и реакция, поэтому риск ДТП возрастает. - Будьте внимательны и осторожны, выбирайте для перехода разрешенное место, осмотритесь по сторонам и только будучи уверенным, что все водители вас видят и пропускают, начинайте переход, - рекомендовали автоинспекторы. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних напомнили, что прогулки в вечернее время без сопровождения взрослых, - недопустимы и небезопасны. Полицейские вручили участникам акции световозвращающие приспособления для наилучшего обозначения пешеходов на проезжей части в условиях недостаточной видимости, призвали соблюдать ПДД и пожелали безаварийных дорог.  
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