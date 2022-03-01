home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии состоится рейд «Госномер»

В Кабардино-Балкарии состоится рейд «Госномер»

01.03.2022 | 10:57
  На территории Кабардино-Балкарии состоится очередное рейдовое мероприятие «Госномер». Профилактическое мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с подложными и находящимися в розыске государственными регистрационными знаками, без государственных регистрационных знаков и незарегистрированных в установленном порядке. В период с 1 по 10 марта текущего года сотрудники ГИБДД проведут проверочные мероприятия по выявлению и пресечению фактов эксплуатации транспортных средств с подложными и находящимися в розыске государственными регистрационными знаками, без государственных регистрационных знаков и незарегистрированных в установленном порядке. Вместе с тем, в попытке изменить цифровые обозначения автомобиля, автомобилисты сами переквалифицируют свое нарушение, которое из разряда административных переходит в уголовно наказуемые. Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам выполнять требования законодательства в части содержания автомобильных номеров в нормативном состоянии и соблюдении порядка регистрации транспортных средств.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных