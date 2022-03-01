В Кабардино-Балкарии состоится рейд «Госномер»

На территории Кабардино-Балкарии состоится очередное рейдовое мероприятие «Госномер». Профилактическое мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с подложными и находящимися в розыске государственными регистрационными знаками, без государственных регистрационных знаков и незарегистрированных в установленном порядке. В период с 1 по 10 марта текущего года сотрудники ГИБДД проведут проверочные мероприятия по выявлению и пресечению фактов эксплуатации транспортных средств с подложными и находящимися в розыске государственными регистрационными знаками, без государственных регистрационных знаков и незарегистрированных в установленном порядке. Вместе с тем, в попытке изменить цифровые обозначения автомобиля, автомобилисты сами переквалифицируют свое нарушение, которое из разряда административных переходит в уголовно наказуемые. Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам выполнять требования законодательства в части содержания автомобильных номеров в нормативном состоянии и соблюдении порядка регистрации транспортных средств.