В Кабардино-Балкарии собрано 145 тысяч тонн овощей

В Кабардино-Балкарии валовой сбор овощей превышает прошлогодний показатель на 2%, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР.
На полях Кабардино-Балкарии идет массовый сбор овощей. Сейчас собирают огурцы, томаты, перец болгарский, разные виды капусты, морковь, свеклу и прочие овощи.
По оперативным данным районных администраций, овощной продукции во всех категориях хозяйств республики собрано порядка 145 тыс.тонн, что составляет 102% к аналогичному периоду прошлого года.
Больше всего собрано томатов – 47 тыс.тонн. Огурцы на втором месте с валовым сбором около 30 тыс.тонн. На третьей позиции горошек зеленый или овощной – его собрали 23,5 тыс.тонн. Прочих овощей, куда входят кабачки, баклажаны, перец болгарский и горький, редька, редис и т.д. собрано 17,3 тыс.тонн. Таких овощей, как свекла, морковь, чеснок, кукуруза сладкая, лук репчатый – всего собрано свыше 27 тыс.тонн.
Часть собранного урожая идёт на переработку консервными заводами, другая – сразу направляется в торговые точки по республике и в другие регионы страны для реализации населению. На зимнее хранение отправятся овощи, собранные осенью.
https://t.me/vestikbr