В Кабардино-Балкарии собрали рекордный урожай подсолнечника

Рекордный урожай подсолнечника собрали в Кабардино-Балкарии в прошлом году – в полтора раза больше, чем в 2021-м, информирует региональный Минсельхоз.
Показатели достигли 49-ти тысяч тонн. Эту культуру высадили на площади свыше 20-ти тысяч гектаров, которая, кстати, также увеличилась – по сравнению с предыдущим отчетным периодом – в полтора раза.
В аграрном ведомстве отмечают, что росту урожайности способствовали высококачественные семена и соблюдение всех агротехнических норм. В результате с одного гектара собрали примерно 25 центнеров подсолнечника.
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