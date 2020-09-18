В Кабардино-Балкарии собраются инфекционисты

Сегодня в Нальчике пройдет VII научно-практическая конференция, темой которой станут актуальные вопросы инфекционной патологии на Северном Кавказе. В ней примут участие специалисты ведущих российских медицинских вузов- Первого МГМУ им.И.М.Сеченова, ЦННИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ, ОРИТ МНОЦ МГУ им.М.В.Ломоносова, а также инфекционисты регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Запланировано обсуждение организации работы госпиталей особо опасных инфекций, передовой опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. С лекцией выступит главный внештатный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов. Кабардино-Балкария седьмой год подряд становится местом проведения конференции. В контексте эпидемиологической обстановки этот форум в Нальчике даст возможность повысить уровень подготовленности специалистов республики к работе в условиях распространения коронавируса.