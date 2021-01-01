В Кабардино-Балкарии собирают средства на лечение Астемира Тлизамова





В сентябре прошлого года 17-летний житель Заюково попал в серьезную автоаварию и уже пять месяцев находится в коме. На этих фотографиях Астемир полон сил и представляет, как будет выступать на сцене. Молодой человек почти исполнил свою мечту: минувшим летом поступил в музыкальный колледж. Планы перечеркнула авария. В итоге – множественные переломы и повреждения внутренних органов. Сначала его лечили в Нальчике, потом по квоте отправили в одну из клиник Москвы. Уже почти полгода юноша без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Чтобы вернуть Астемира к жизни, помощь предложили медики из Германии.

Необходимая сумма – 198 с лишним тысяч евро, в рублях это свыше 18-ти миллионов. На сегодня уже поступило больше 13-ти миллионов рублей, но срок неумолимо сокращается. (ролик) В акцию включились волонтеры. В «Инстаграме» создали страницу. Там указаны все данные, как можно отправить средства, чтобы помочь Астемиру Тлизамову.