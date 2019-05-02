В Кабардино-Балкарии со школой сегодня прощаются более четырёх тысяч учеников — 2019.05.23





Ещё почти восемь с половиной тысяч ребят оканчивают девятый класс. Впереди – экзамены. Сегодня – торжественные линейки и каждое образовательное учреждение старается отличиться. Так, например, в Кенже выпускников отправили в дальнее плавание к берегам успеха. Импровизированный корабль с алыми парусами, морские волны и белый лебедь, как символ светлого будущего одиннадцатиклассников.

В этом году выпускников в двадцатой Кенженской школе – тридцать два. Шестеро – медалисты. Поздравить ребят с важным событием в жизни пришли ветераны войны, представители сельской администрации и артисты эстрады. У самих детей тоже большие планы. Медицина, экономика, информационные технологии… Некоторые собираются поступать в вузы республики, другие хотят попробовать свои силы в других российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.