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В Кабардино-Балкарии снизятся официальные цены на жилье

В Кабардино-Балкарии снизятся официальные цены на жилье

06.09.2022 | 17:42
Кабардино-Балкария – в числе восьми субъектов страны, где в последнем квартале этого года снизятся официальные цены на жилье. Показатели по регионам установил федеральный Минстрой. Их используют при расчете социальных выплат на покупку или строительство домов и квартир. В Кабардино-Балкарии цена квадратного метра снизилась примерно на полторы тысячи. В целом по России самое дешевое жилье в Ингушетии, самое дорогое – по традиции в Москве. В столице “квадрат” подорожал примерно на пять тысяч. В следующем квартале его цена составит 166 тысяч рублей. Добавим, что при расчете новых значений учитывают цены на первичном и вторичном рынках в предыдущем трехмесячном периоде. А вот по данным уже региональных статистиков, в Кабардино-Балкарии с января построили больше двух с половиной тысяч квартир. Это на треть больше, чем в прошлом году.   https://t.me/vestikbr
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