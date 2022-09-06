В Кабардино-Балкарии снизятся официальные цены на жилье

Кабардино-Балкария – в числе восьми субъектов страны, где в последнем квартале этого года снизятся официальные цены на жилье. Показатели по регионам установил федеральный Минстрой.
Их используют при расчете социальных выплат на покупку или строительство домов и квартир. В Кабардино-Балкарии цена квадратного метра снизилась примерно на полторы тысячи.
В целом по России самое дешевое жилье в Ингушетии, самое дорогое – по традиции в Москве. В столице “квадрат” подорожал примерно на пять тысяч. В следующем квартале его цена составит 166 тысяч рублей. Добавим, что при расчете новых значений учитывают цены на первичном и вторичном рынках в предыдущем трехмесячном периоде.
А вот по данным уже региональных статистиков, в Кабардино-Балкарии с января построили больше двух с половиной тысяч квартир. Это на треть больше, чем в прошлом году.
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