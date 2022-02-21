home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии смягчают антиковидные ограничения

В Кабардино-Балкарии смягчают антиковидные ограничения

21.02.2022 | 17:57
В Кабардино-Балкарии по решению Оперативного штаба смягчают ряд ограничений, которые были введены ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно документу, разрешен доступ совершеннолетних граждан, у которых есть ковид-сертификат с данными о наличии антител (иммуноглобулинов G), на объекты общественного питания, культуры, в органы записи актов гражданского состояния, кинотеатры, спортивные залы, бассейны, гостиницы, салоны красоты, парикмахерские, сауны. Наличие такого сертификата также освобождает лиц в возрасте 60 лет и старше от обязанности соблюдать режим самоизоляции. Период запрета на работу заведений общепита определен с 02.00 до 06.00 часов (ранее - с 23.00 до 06.00). Указанный запрет по-прежнему не распространяется на объекты общественного питания, оказывающие услуги на территориях вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, на оказание услуг общественного питания на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов общественного питания, а также при дистанционной торговле и обслуживании на вынос. С 06.00 до 02.00 часов следующего дня (ранее - с 06.00 до 23.00 часов) определен период разрешенного функционирования объектов общественного питания при сохраняющемся условии организации оказания услуг общественного питания указанными объектами при не превышающей 75-процентной заполняемости залов, осуществлении деятельности на открытом воздухе либо дистанционно или на вынос.  
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных