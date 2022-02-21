В Кабардино-Балкарии смягчают антиковидные ограничения

В Кабардино-Балкарии по решению Оперативного штаба смягчают ряд ограничений, которые были введены ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно документу, разрешен доступ совершеннолетних граждан, у которых есть ковид-сертификат с данными о наличии антител (иммуноглобулинов G), на объекты общественного питания, культуры, в органы записи актов гражданского состояния, кинотеатры, спортивные залы, бассейны, гостиницы, салоны красоты, парикмахерские, сауны. Наличие такого сертификата также освобождает лиц в возрасте 60 лет и старше от обязанности соблюдать режим самоизоляции. Период запрета на работу заведений общепита определен с 02.00 до 06.00 часов (ранее - с 23.00 до 06.00). Указанный запрет по-прежнему не распространяется на объекты общественного питания, оказывающие услуги на территориях вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, на оказание услуг общественного питания на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов общественного питания, а также при дистанционной торговле и обслуживании на вынос. С 06.00 до 02.00 часов следующего дня (ранее - с 06.00 до 23.00 часов) определен период разрешенного функционирования объектов общественного питания при сохраняющемся условии организации оказания услуг общественного питания указанными объектами при не превышающей 75-процентной заполняемости залов, осуществлении деятельности на открытом воздухе либо дистанционно или на вынос.