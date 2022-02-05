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В Кабардино-Балкарии сформирован инвестиционный портфель региона на 200 млрд рублей

В Кабардино-Балкарии сформирован инвестиционный портфель региона на 200 млрд рублей

05.02.2022 | 14:34
Власти Кабардино-Балкарии сформировали инвестиционный портфель региона на общую сумму порядка 200 млрд рублей. Как рассказал ТАСС министр экономического развития региона Борис Рахаев, 27 проектов находятся в разной степени проработки и включают несколько отраслей экономики. "На сегодняшний день перечень наиболее крупных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в КБР в ведущих отраслях экономики, таких как обрабатывающая промышленность, АПК, туризм, строительство, информационные технологии и энергетика, включает 27 проектов общей стоимостью порядка 200 млрд рублей. Из указанного перечня в качестве якорных, ключевых стоит выделить пять проектов, реализуемых в стратегически значимых для нас отраслях экономики: промышленности и агропромышленном комплексе, строительстве, туризме и рекреации", - цитирует ТАСС Рахаева. Горнолыжный курорт "Эльбрус" остается самым посещаемым туристами местом в республике. Курорт восстановился после локдауна и показал в 2021 году рост посещаемости на 20% по сравнению с 2020-м, за 12 месяцев его посетили почти 400 тысяч гостей. Это обстоятельство является дополнительным стимулом для его развития. "В республике продолжится реализация инвестиционного проекта по развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус". В ближайшие несколько лет корпорация АО "Кавказ.РФ" планирует инвестировать в объекты инфраструктуры курорта более 15,5 млрд рублей", - уточнил министр. В сфере строительства ключевыми проектами являются строительство микрорайонов "Мэй" и "Восточный" в Нальчике. Предполагается, что инвестор построит 1,3 млн кв. м жилья, а с участием средств государственного бюджета создадут комфортную городскую среду, построят инженерные объекты, детские сады, школы, спортивные объекты и объекты культуры. В агропромышленном комплексе началась активная фаза реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного хозяйства на 100 га в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, общая стоимость которого оценивается в 18,4 млрд рублей. В сфере развития промышленности большие надежды власти региона возлагают на реализацию инвестиционного проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении в Эльбрусском районе. Общая стоимость проекта составляет 25 млрд рублей, предполагается создать 700 новых рабочих мест. Запуск предприятия и начало добычи вольфрама и молибдена планируется на 2024 год. Еще одним проектом является создание парка высоких технологий (IT-парк), основная задача которого - развитие стартапов, подготовка специалистов для отрасли. Меры по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса позволили в период с 2019-го по 2021 г. реализовать в Кабардино-Балкарии 29 крупных социально-экономических инвестиционных проектов на общую сумму в 10,8 млрд рублей, из них 10 проектов общей стоимостью более 3,5 млрд рублей реализовали с привлечением средств прямой финансовой поддержки с софинансированием за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Общая сумма данной поддержки составила более 1,3 млрд рублей.  
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