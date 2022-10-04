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В Кабардино-Балкарии сельхозпроизводство за 8 месяцев 2022 года выросло на 3,7%

В Кабардино-Балкарии сельхозпроизводство за 8 месяцев 2022 года выросло на 3,7%

04.10.2022 | 14:37
По данным Северо-Кавказстата, объем сельскохозяйственного производства в Кабардино-Балкарии по итогам восьми месяцев 2022 года увеличился на 3,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил 29,6 млрд рублей. В растениеводстве продолжается уборка сельскохозяйственных культур. По оперативным данным, по всем основным сельскохозяйственным культурам в хозяйствах всех категорий валовой сбор превышает прошлогодние показатели на аналогичную дату прошлого года. В животноводстве за январь-август текущего года удалость нарастить во всех категориях хозяйств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство мяса на 4,3%, молока – на 3,1%, яиц – на 2,6%. Также за указанный период увеличилось поголовье всех видов скота. На 1 сентября 2022 года насчитывалось крупного рогатого скота 273,2 тыс. голов, в том числе коров – 137,5 тыс. голов, или 101,1% к 1 сентября 2021 года. Овец и коз – 422,4 тыс.голов, или 102,2%, свиней – 3,5 тыс.голов, что составляет 102% к прошлому году.
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