В Кабардино-Балкарии селеопасные объекты на усиленном контроле

В Кабардино-Балкарии усилен мониторинг реки Герхожан-Су в Тырныаузе и селеопасного озера Башкара в верховьях ущелья Адыл-Су, сообщает региональное МЧС. Межведомственная комиссия совместно с учеными и представителями МЧС России на системной основе проводит наблюдения и комиссионные обследования природных объектов, представляющих потенциальную опасность. Для оперативного оповещения в верховьях реки Герхожан-Су организовано круглосуточное дежурство специалистов администрации Эльбрусского района и спасателей. Оно продлится до 15 сентября.