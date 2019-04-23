В Кабардино-Балкарии сегодня начинается тотальная проверка тракторов. Но не на полях республики, а на дорогах. — 2019.04.23

Пресс-служба ГИБДД сообщает, что это профилактическая мера для предупреждения ДТП с участием сельхозтехники. Полицейские будут проверять наличие у водителей тракторов и комбайнов прав на вождение, путевых листов и отметок в них о прохождении предрейсовых осмотров. Особое внимание – техническому состоянию машин. Кроме того, если крупногабаритная техника будет ездить по дорогам без соответствующих разрешительных документов, это повлечет за собой штраф до 150 тысяч рублей, предупреждает пресс-служба республиканского ГИБДД.