home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии родителям 17 тысяч детей оформили единое пособие

В Кабардино-Балкарии родителям 17 тысяч детей оформили единое пособие

01.02.2023 | 10:28
В региональном отделении Социального фонда России сообщили, сколько единых пособий назначили беременным женщинам и родителям первенцев до трех лет к настоящему моменту. Выплаты получат 700 беременных женщин, по заявлениям которых было вынесено положительное решение. Помимо этого, за первые дни января отделение социального фонда России по Кабардино-Балкарской республике одобрило выплаты на 300 первенцев до 3-х лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Единое пособие назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Принимать заявления от потенциальных получателей начали в конце декабря на портале госуслуг, а с нового года подключились клиентские службы фонда. В региональное отделение поступило почти 27 тысяч заявлений. Положительное решение уже приняли в 17 тысячах случаев.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных