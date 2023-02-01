В Кабардино-Балкарии родителям 17 тысяч детей оформили единое пособие

В региональном отделении Социального фонда России сообщили, сколько единых пособий назначили беременным женщинам и родителям первенцев до трех лет к настоящему моменту.
Выплаты получат 700 беременных женщин, по заявлениям которых было вынесено положительное решение. Помимо этого, за первые дни января отделение социального фонда России по Кабардино-Балкарской республике одобрило выплаты на 300 первенцев до 3-х лет, появившихся в семьях до конца прошлого года.
Единое пособие назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Принимать заявления от потенциальных получателей начали в конце декабря на портале госуслуг, а с нового года подключились клиентские службы фонда. В региональное отделение поступило почти 27 тысяч заявлений. Положительное решение уже приняли в 17 тысячах случаев.
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