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В Кабардино-Балкарии ремонтируют магистраль, ведущую к Чегемским водопадам

В Кабардино-Балкарии ремонтируют магистраль, ведущую к Чегемским водопадам

08.07.2022 | 16:31
Абрек-Заур Тохаев живет на главной улице Хушто-Сырта. Рассказывает, что многие годы вместе с соседями был вынужден “бороться” с последствиями водных и грязевых потоков, которые появлялись во время дождя. Жителям высокогорных населенных пунктов такая задача хорошо знакома. В этом году ситуация изменилась: здесь впервые построили сточную систему. Тротуар, стоки и новое уличное освещение… В Хушто-Сырте и Нижнем Чегеме – на всем протяжении этих двух сел – сейчас устанавливают опоры. Прежнее осветительное оборудование давно исчерпало свой ресурс и требовало замены. Осенью прошлого года местные жители рассказали о проблемах Главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову. Руководитель республики обещал их устранить и в том числе – капитально отремонтировать дорогу. Замыслы реализуют на 12-километровом отрезке региональной трассы “Чегем Второй-Булунгу”. Ежедневно здесь проезжают сотни отдыхающих и, конечно, местных жителей. Турпоток к одной из основных достопримечательностей Кабардино-Балкарии – Чегемскому ущелью – постоянно растет, а потому ремонт был крайне необходим. Полная реконструкция дороги от Нижнего Чегема до водопадов сейчас в самом разгаре. Специалисты говорят: несмотря на то, что работают они на сложном рельефе, дорогу перекрывать не планируют. На период реконструкции введут реверсивное движение. Ну а полностью обустройство этого участка должны завершить к концу 22-го года. https://t.me/vestikbr
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