В Кабардино — Балкарии ремонтируют дороги

В Кишпеке и Чегеме завершены ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К ремонту дороги в Чегеме приступили в конце июня. Работы проводились на трассе «Нальчик-Майский – Чегем». Протяжённость участка 2 с половиной километра. Проходит он по улице Кярова. Реконструкция шла в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Улица Кярова считается одной из главных транспортных артерий Чегема и примыкает к центральной дороге города. По ней располагаются общеобразовательные и дошкольные учреждения.

Аналогичную реконструкцию провели и в Баксанском районе. Отремонтировали центральную улицу Советскую в Кишпеке — на участке 5 с половиной километров. На ней также расположены социально значимые объекты.

На сегодняшний день в республике по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» подходят к завершению работы на еще пяти объектах. Они расположены в Майском, Черекском и Терском районах, а также в Нальчике.