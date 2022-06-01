В Кабардино-Балкарии рекультивируют несанкционированные свалки твердых бытовых отходов

Десятилетиями на окраину Тырныауза свозился мусор. Теперь не узнать прежнее место с завалами твердых бытовых отходов, которыми горожане, да и не только они, заполняли своеобразный котлован вдоль реки Баксан. Активными темпами продолжается сейчас реализация второго этапа проекта “Чистая вода” по рекультивации загрязненной территории на реке Баксан. Практически завершена погрузка и транспортировка бытовых отходов на действующий полигон. Работы ведутся подведомственной Минприроды КБР дирекцией по эксплуатации и капитальному строительству объектов природоохранного назначения. Рекультивация земельных угодий, где ранее располагались мусорные полигоны, - это целая программа. Ее конечная цель - улучшить состояние окружающей среды. А если учесть, что рядом протекает Баксан, то не исключается возможность прямого негативного воздействия на водные объекты. А этого нельзя было допустить. На рекультивацию свалки в Тырныаузе из федерального бюджета направили свыше 378 миллиона рублей. Материально-техническое сопровождение проекта – на высоком уровне, говорят рабочие. В дальнейшем предусматривается формирование откосов, укрепление площадки растительным грунтом с использованием геотехнических материалов и засев многолетними травами. На ближайшие годы работа по рекультивации намечена еще на нескольких объектах в республике.