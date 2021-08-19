В Кабардино-Балкарии реализация госпрограммы «Доступная среда» идет полным ходом





Всероссийское общество инвалидов отметило на этой неделе день создания. Одна из главных целей организации – защита прав и интересов людей с ограничениями по здоровью. В Кабардино-Балкарии открыто региональное отделение ВОИ, где до конца месяца планируют завершить ремонт. Теперь перила высокие, и людям с ограниченными возможностями здоровья будет легче подниматься по пандусу. В этом здании находится общественная организация инвалидов Нальчика. Она объединяет больше 350 человек. Здесь они общаются и проводят свободное время. В Кабардино-Балкарии действуют больше десятка подразделений Всероссийского общества инвалидов. Активисты контролируют обеспечение граждан жильем, лекарствами, ход реализации госпрограммы «Доступная среда». По словам председателя Кабардино-Балкарской организации Всероссийского общества инвалидов Владимира Варитлова, доступ инвалидов к общественным местам, социальным и культурным учреждениям, спортивным комплексам обеспечен в республике почти на сто процентов. Однако работа общественников на этом не заканчивается. Они намерены и дальше способствовать созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.