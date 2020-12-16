В Кабардино-Балкарии разводят фазанов-белошеек





В лесных угодьях села Псыгансу отныне водятся фазаны-белошейки. В естественную среду этих птиц выпустила группа охотников-энтузиастов из разных районов республики. Фазаны прибыли из Подмосковья и получили прописку в урочище Вагадзуко, которое славится богатой растительностью. Этот вид выбрали после консультаций с орнитологами, которые отметили высокую производительность птиц: одна особь выводит до 10 птенцов. Главное – уберечь фазанов от хищников и браконьеров. Поэтому, пока гости полностью не адаптируются на новом месте, за ними будут каждый день приглядывать.

«Мы хотели восполнить нашу охотничью фауну. Раньше они у нас много водились. Есть места с таким названием, ну Джэдыкъуэ есть. Два года назад мы в пойме реки между Аушигером и Псыгансу выпустили- они размножились. Нормально сейчас адаптировались. Ну как бы из природы не только изымать, но и надо тоже как бы восполнять», — рассказывает участник акции Арсен Гогуноков.

А весной в естественную среду намерены выпустить уже кавказских фазанов. И к тому же для птиц посадят облепиху, которая является их любимым лакомством. В дальнейшем охотники планируют построить в урочище Вагадзуко фазанарий.