В Кабардино-Балкарии развивается молодежный туризм

Проект развития молодежного туризма «Больше, чем Путешествие» реализуется туроператором «Эльгас» в Кабардино-Балкарии. С 7 по 9 февраля группа студентов будет находиться в республике, за это время они познакомятся с Нальчиком и посетят Приэльбрусье. Это уже третий выезд в регион по программе, состоящей из двух частей - образовательно-туристического блока и полезной программы, поднимающей очень непростую, но важную тему: туризм в жизни людей с ограниченными возможностями. Наряду с профессиональными экскурсоводами, с группой проходит маршрут маломобильный гость с активной жизненной позицией, который будет выступает в команде гидов и полноценно взаимодействует с группой юных путешественников. Все вместе они следуют программе и не просто знакомятся с достопримечательностями, а еще вместе анализируют важные вопросы: подойдет ли этот объект для гостя на коляске? Что нужно дополнить? Что можно изменить? С какими сложностями в бытовом плане сталкиваются маломобильные туристы? По итогам выездов будет создан межрегиональный маршрут для маломобильных гостей и рекомендации для улучшения инфраструктуры в регионе. В этом сезоне туроператор «Эльгас» расширит географию работы с проектом «Больше чем Путешествие» на Чеченской Республику и Ингушетию, а в планах распространение этих задач на весь Северный Кавказ и Адыгею. Программа развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и Российское общество «Знание».