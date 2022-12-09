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В Кабардино-Балкарии растет число зараженных гриппом и ОРВИ

В Кабардино-Балкарии растет число зараженных гриппом и ОРВИ

09.12.2022 | 16:27
Вакцинировать от гриппа в первой поликлинике Нальчика начали в середине сентября. В день по такому поводу сейчас обращаются около 30 человек. По словам врачей, это в три раза больше, чем осенью. Активность граждан связывают с тем, что общее количество зараженных ОРВИ в республике растет. Это констатируют и медики, и эпидемиологи. Однако только лабораторный анализ покажет, какой тип инфекции есть в организме. За минувшую неделю в Кабардино-Балкарии зафиксировали пять лабораторно подтвержденных случаев гриппа, сообщили в управлении Роспотребнадзора. Среди зараженных – как дети, так и взрослые. Сейчас они на амбулаторном лечении. По данным ведомства, за последние две недели в поликлиники республики с жалобами на поражение верхних дыхательных путей обратились больше двух тысяч человек. Личная профилактика имеет крайне важное значение, напоминают специалисты. И рекомендуют чаще мыть руки и реже посещать места массового скопления людей, а также носить медицинские маски. При первых же признаках респираторного заболевания не стоит заниматься самолечением. Нужно сразу же обратиться к докторам.   https://t.me/vestikbr
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