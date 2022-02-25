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В Кабардино-Балкарии растет число подростков, прошедших вакцинацию от ковида

В Кабардино-Балкарии растет число подростков, прошедших вакцинацию от ковида

25.02.2022 | 17:02
В настоящее время в госпиталях особо опасных инфекций медицинскую помощь получают больше 70 детей. Прививаться от ковида стали все больше подростков. В первую детскую поликлинику Нальчика юные пациенты пришли уже на второй этап вакцинации. «Гам-Ковид-Вак - М» – препарат двухкомпонентный. Сделать прививку предлагают всем желающим в возрасте от 12 лет. Процедура добровольная и проводится с согласия родителей. Сначала молодых людей обследуют терапевты. Если нет противопоказаний, дают разрешение на иммунизацию. Подростков наблюдают и после проведения процедуры. Медики с ними регулярно связываются, уточняют состояние здоровья. В поликлинике отмечают, что несовершеннолетние пациенты вакцинацию переносят без осложнений.
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