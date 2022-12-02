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В Кабардино-Балкарии расходы на молодежную политику вырастут в 10 раз

В Кабардино-Балкарии расходы на молодежную политику вырастут в 10 раз

02.12.2022 | 16:12
Новую государственную программу по развитию молодежной политики разработали по поручению Главы Кабардино-Балкарии. Срок реализации – вплоть до 2030-го года. В документе – три генеральных направления. Программа создаст условия для духовного, культурного и интеллектуального, профессионального, социального и физического развития молодых людей. Только в следующем году объем финансирования превысит 250 млн рублей. На заседании приняли и еще одну региональную программу – по сопровождению молодых людей с инвалидностью, которые получают профессиональное образование. Им будут помогать трудоустроиться. Сегодня же кабинет министров утвердил проект соглашения о сотрудничестве между правительствами Кабардино-Балкарии и Москвы. Дружеские отношения нашу республику со столицей России связывают давно. Новый документ расширит возможности взаимодействия, подчеркнул министр экономического развития Борис Рахаев. На заседании также внесли изменения в действующую госпрограмму по формированию современной городской среды. В частности, утвердили перечень территорий, которые благоустроят в новом году. Завершая заседание, члены правительства приняли распоряжение о Республиканской новогодней елке. Пройдет она с 26-го по 30-е декабря и со второго по пятое января. Детей ждет сказочное шоу-представление с конкурсами, викторинами и творческими заданиями. Площадками станут ГКЗ и Музыкальный театр.   https://t.me/vestikbr
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