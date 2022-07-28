В Кабардино-Балкарии работают 85 пунктов вакцинации от коронавируса

Об этом сегодня сообщили в региональном Минздраве. Прививочные кабинеты открыты во всех лечебных учреждениях. Это поликлиники, амбулатории, фельдшерские пункты.
Для защиты от ковида жители могут воспользоваться любой из зарегистрированных в России вакцин. Их пять: “Спутник V”, “Спутник Лайт”, “ЭпиВакКорона”, “Ковивак” и “Спутник М” – препарат для иммунизации детей и подростков. В ведомстве отмечают, что возможна новая волна инфекции. Осень – сезон вирусных заболеваний.
Кроме того, в мире распространяется новая разновидность омикрона – “кентавр”. А потому жителям Кабардино-Балкарии настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию уже сейчас. Особенно тем, что страдает хроническими недугами, и людям пожилого возраста.
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