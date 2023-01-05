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В Кабардино-Балкарии проводится расширенный неонатальный скрининг

В Кабардино-Балкарии проводится расширенный неонатальный скрининг

05.01.2023 | 16:01
С января в России стартовала программа расширенного неонатального скрининга. Это исследование на наличие наследственных и врождённых заболеваний у новорождённых детей. До настоящего времени в Кабардино-Балкарии тестирование младенцев проводили по пяти патологиям. Сейчас этот перечень вырос до 36. В обновленном списке в том числе болезни, связанные с первичным иммунодефицитом, а также спинально-мышечная атрофия. Скрининг проводится как в республиканском Перинатальном центре, так и во всех акушерских отделениях райбольниц. Это обычный анализ крови, который нужно взять у новорожденного в первые пять дней с момента его появления на свет. Медики отмечают: внедрение и расширение возможностей скрининга позволит точно и своевременно поставить диагноз и вовремя начать жизненно важное лечение.   https://t.me/vestikbr
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