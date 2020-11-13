В Кабардино-Балкарии проводит сборы Паралимпийская сборная России по тхэквондо





Паралимпийская сборная России по паратхэквондо проводит в Кабардино-Балкарии сборы в рамках подготовки к главным международным стартам- Олимпиаде 2021 года в Токио. Это уже вторые за несколько лет сборы олимпийцев в Нальчике, и как отмечают в руководстве федерации паратхэквондо, не последние в этом году.

На сегодня российские паратхэквондисты с успехом удерживают звание сильнейших на планете. Это подтверждают результаты последних – до коронавируса – международных стартов. В Нальчик прибыли члены сборной – лучшие из лучших – больше 20-ти спортсменов. В республике им рады и готовы создать все условия для полноценной подготовки к будущим соревнованиям.

Поединки в этом виде единоборств отличаются особой зрелищностью. От спортсменов требуется выдержка, молниеносность реакции и воля к победе. Этим спортсменам удалось завоевать несколько олимпийских лицензий. Среди обладателей -Магомедзагир Исалдибиров, выступающий в весе до 75 килограммов. «Мы к этому долго шли, с 10-го года. Как сформировалась сборная России, с тех пор я здесь. Включили в олимпийскую сборную только в 2016-м году», — рассказывает Магомедзагир Исалдибиров. Есть в составе сборной и девушки. Своими выступлениями они просто окрыляют, признаются коллеги-мужчины. Именно им удается ломать сложившиеся стереотипы.

«В прошлом году участвовала в чемпионате России и заняла третье место. И после этого меня вызвали на сборы в Нальчик. Хочу себя проверить, и физически и морально. И хочу узнать, смогу ли я это», — говорит Шолбана Кара-оол, член паралимпийской сборной команды.

Паралимпийцы — сильные духом люди. Несмотря на свои тяжелые недуги, не пасуют перед трудностями, преодолевают их, ведут борьбу за спортивную победу над соперниками и,конечно же, над самим собой.

Для людей с ограничениями по здоровью, которые занимаются тхэквондо, особенным стал 15-й год. Тогда объявили, что это единоборство включено в программу Паралимпийских игр года нынешнего. Но их пришлось отложить. Теперь нужно готовиться к Токио-2021.

«Сейчас команду собрали у вас. Хочется в домашних условиях нормально подготовить команду. У сборной России 4 лицензии на паралимпийские игры. Лицензии сохраняются. Мы готовились, хотим показать хорошие результаты»,- говорит главный тренер паралимпийской сборной команды РФ Магомед Абдуллаев.

Тренер добавил, что Центр подготовки сборных команд в Нальчике отвечает всем необходимым требованиям. К тому же расположен на курорте с прекрасной природой. Российские паратхэквондисты будут находиться здесь до 19-го ноября. Еще один заезд возможен в начале зимы.