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В Кабардино-Балкарии проверят безопасность и легальность деятельности перевозчиков

В Кабардино-Балкарии проверят безопасность и легальность деятельности перевозчиков

06.02.2022 | 10:25
С 7 февраля в Кабардино-Балкарии проводится профилактический декадник «Автобус». Сотрудники полиции и взаимодействующих ведомств проверят безопасность и легальность деятельности перевозчиков, сообщили в УГИБДД МВД по КБР. В период с 7 по 16 февраля 2022 года на территории Кабардино-Балкарии пройдет комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений ПДД Российской Федерации, допускаемых водителями автобусов. Сотрудники Госавтоинспекции, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, участковые уполномоченные полиции вместе с представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Федеральной налоговой службы, Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике, Государственной инспекции труда, а также операторов технического осмотра проведут рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений ПДД РФ. Особое внимание в ходе проверок сотрудники ведомств уделят легальности деятельности перевозчиков, наличию мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей.    
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