В Кабардино-Балкарии проверяют земли сельхозназначения



Сегодня специалисты нескольких ведомств побывали с проверкой в садах Чегемского района. Участвовали в ней представители Россельхознадзора, Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства и профильного республиканского министерства. Контролеры изучали, насколько арендаторы соблюдают требования действующего законодательства. В частности, речь идет о защите угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорной травой. На орошаемых землях проверяли эффективность мелиорации. Но этим не ограничились.

По итогам проверок к нарушителям намерены применить меры административного воздействия. Контрольно-надзорные поездки состоятся во все муниципалитеты. Когда сойдет снег, приступят и к проверке полей.