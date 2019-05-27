В Кабардино-Балкарии проверили пассажирский транспорт. — 2019.05.27

Автоинспекторы выявили около двухсот нарушений, сообщают в республиканском управлении ГИБДД.

Отсутствие техосмотра, неисправности… Возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, 4 – за нарушения правил перевозки пассажиров. Выявлено 5 автобусов, неоснащенных, либо с неработающим контрольным устройством. За несоблюдение требований по проведению пред_рейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей составлено 6 актов. В отношении одного юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.