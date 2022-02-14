В Нальчике прошла акция по буккроссингу

Активисты Народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике организовали акцию по книгообмену (буккроссингу) и пополнили книжный шкаф, который располагается в Атажукинском саду Нальчика. К международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля, представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии организовали масштабный сбор литературы – каждый желающий мог стать участником акции и напомнить, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. Нестареющая классика, детективы, сказки для детей и научная литература – при комплектации книжных наборов общественники постарались учесть интересы практически каждой категории граждан, которые прогуливаются в парке культуры и отдыха. Так, на полках общественного книжного шкафа появилось более двух сотен новых экземпляров. «Многие, как и я сама, используют книги для отдыха. Читая о приключениях, детективных историях, далеких мирах, исторических событиях мы погружаемся в новую реальность. Прекрасный способ переключиться от серых будней, надоевшей работы и скучной жизни. Особенно здесь, на природе, среди зелени и деревьев, на свежем воздухе – взять почитать книгу – самое то. Я вот сегодня и свои принесла, оставлю их на полке», - поделилась своими мыслями местная жительница. Считается, что это место обмена любимыми произведениями – есть возможность взять книгу «напрокат» или забрать понравившеюся насовсем, но с условием - поставить на ее место другую – подчеркнули активисты ОНФ – это главное правило буккроссинга – круговорота книг. Добровольцы, члены региональной команды «Молодежки ОНФ», а также эксперты тематической площадки ОНФ «Культура» стараются несколько раз в год проводить подобные акции. В Нальчике есть несколько мест, где установлены специальные стеллажи – общественники обновляют и пополнят их книжный ассортимент. «В течение всего года активисты приносят нам разнообразную литературу – это книги, которые они считают наиболее интересными и полезными, или те книги, которое долгое время стоят дома и уже перечитаны не один раз. Большой вклад вносит также наш эксперт тематической площадки ОНФ «Культура» в КБР писатель, издатель, публицист и исследователь Виктор Котляров. Так, общими силами, мы стараемся стать крепкой частью процесса книгооборота - буккроссинга в республике и максимально развивать эту тенденцию», - подытожил активист Народного фронта в Кабардино-Балкарии Ислам Макоев.