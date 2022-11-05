В Кабардино-Балкарии прошла акция ко Дню народного единства «Россия без ДТП»

Сотрудники полиции Прохладненского и Чегемского районов, а также представители органов муниципальной власти обратились к автомобилистам, сообщает пресс-служба МВД по КБР. В День народного единства, являющегося символом сплочения, сотрудники Госавтоинспекции Прохладненского и Чегемского районов организовали акцию, призывающую участников дорожного движения объединиться, чтобы сохранить жизнь, соблюдая Правила дорожного движения. В мероприятии на дорогах Прохладненского района вместе с автоинспекторами приняли участие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и пресс-секретарь главы г.о. Прохладный Алхас Сонов. Обратившись к водителям, а также разъяснив им причины и последствия происшествий на дорогах, организаторы акции призвали объединить усилия и сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь детей и взрослых участников дорожного движения. В знак поддержки автомобилисты сделали фото с лозунгами #СохранитеДетскиеЖизни, #РоссияБезДТП, #БезРемняНеПоеду, #УмныеПристегиваются, #ДержиДистанцию, #ЖизньВажнееСкорости. В Чегемском районе автоинспекторы поздравили водителей с Днем народного единства, дали советы и рекомендации о соблюдении дорожных правил и сделали фото с триколором российского флага. Водители-участники акции поблагодарили полицейских, поздравили их в ответ и обещали беречь свою жизнь и здоровье, а также заботиться обо всех участниках дорожного движения.