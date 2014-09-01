В Кабардино-Балкарии прошел Всероссийский турнир по самбо памяти Казбека Панагова





В Кабардино-Балкарии прошел Всероссийский турнир по самбо. Соревнования ежегодные – проводятся в 24-й раз и посвящены памяти мастера спорта СССР Казбека Панагова. Чтобы отдать должное заслугам Казбека Панагова и померяться силами на турнире всероссийского уровня, в Кабардино-Балкарию прибыли спортсмены из 22 регионов. Это представители Северо-Кавказского и Южного округов, Татарстана, Свердловской, Рязанской, Ярославской областей и даже Камчатки. Спортсмены из нашей республики проявили себя, завоевав пять медалей, в том числе одно «золото». Участникам турнира памяти Казбека Панагова, занявшим первые места и выполнившим нормативные требования, присвоили звание «Мастер спорта России».