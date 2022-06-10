В Кабардино-Балкарии прошел масштабный патриотический забег ко Дню России

Высокогорная Верхняя Балкария. В семь утра молодежь села разминается перед предстоящим забегом. Уже на старте – в руках у ребят государственные символы – флаги России и Кабардино-Балкарии. Здесь же – полотнище с буквой Z – символом поддержки российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Также спортсмены подняли флаг “Единой России”: региональное отделение партии выступило соорганизатором акции. Старт дан. Участникам забега предстоит преодолеть около 70 км. Безопасность обеспечивают сотрудники госавтоинспекции. Спортсменов сопровождает кортеж из тренеров, медиков и представителей администрации Черекского района. Маршрут проходит через тоннель по дороге к Голубым озерам. Здесь первая остановка для отдыха. Участникам вручают сертификаты, благодарности, делают общее фото и передают эстафету следующей группе. И так в каждом селе обновляется состав участников. Они следуют через Бабугент, Кашхатау и Аушигер. А это уже около 50 километров пути. У стелы на границе двух муниципалитетов флаги передали жителям Урванского района. В составе этой команды – юные воспитанники нарткалинской борцовской школы, молодые легкоатлеты и представители администрации. Через муниципалитет флаги пронесли до районного центра, а это еще 20 километров. На участке между Урванью и Нарткалой присоединились юные футболисты. Спустя пять часов забег завершился в конечном пункте. В честь завершения забега подготовили большой концерт, на котором выступали мастера искусств Кабардино-Балкарии. Звучали поздравления и песни на трех государственных языках республики.