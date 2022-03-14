home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии прошел флешмоб в поддержку Российской армии

В Кабардино-Балкарии прошел флешмоб в поддержку Российской армии

14.03.2022 | 16:39
Выразить свою гражданскую позицию и провести акцию в поддержку российской армии… Для этого в Нальчике собрались больше 200 молодых людей. Они говорили друг с другом о непреходящих ценностях и особенно о патриотизме. Здесь «Волонтеры Победы», «Молодая гвардия Единой России» и просто неравнодушная молодежь. Только «Волонтеров-медиков» - больше полусотни. Рамазан Ахмедов, студент медицинского факультета КБГУ, родом из Махачкалы. Подчеркивает важность единства народов многонациональной страны. По его словам, это и демонстрирует акция. Участники выстроились с телефонами в руках и образовали символы «Z» и «V». Акцию сняли на видео с высоты птичьего полета, смонтировали ролик и затем распространили его в соцсетях как еще один шаг в поддержку российской армии.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных