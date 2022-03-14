В Кабардино-Балкарии прошел флешмоб в поддержку Российской армии

Выразить свою гражданскую позицию и провести акцию в поддержку российской армии… Для этого в Нальчике собрались больше 200 молодых людей. Они говорили друг с другом о непреходящих ценностях и особенно о патриотизме. Здесь «Волонтеры Победы», «Молодая гвардия Единой России» и просто неравнодушная молодежь. Только «Волонтеров-медиков» - больше полусотни. Рамазан Ахмедов, студент медицинского факультета КБГУ, родом из Махачкалы. Подчеркивает важность единства народов многонациональной страны. По его словам, это и демонстрирует акция. Участники выстроились с телефонами в руках и образовали символы «Z» и «V». Акцию сняли на видео с высоты птичьего полета, смонтировали ролик и затем распространили его в соцсетях как еще один шаг в поддержку российской армии.