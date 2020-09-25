В Кабардино-Балкарии пройдет сельхозперепись

В 2021 году наряду со Всероссийской переписью населения, намеченной на апрель, россияне поучаствуют еще в одном подобном исследовании, связанном с сельским хозяйством. Правительство республики уже одобрило документ об организации и проведении статистического мероприятия в Кабардино-Балкарии. Определены сроки — с 1 по 30 августа. Согласно принятому кабмином постановлению, в список объектов сельскохозяйственной переписи-2021 на территории КБР попадут порядка 30 процентов респондентов, уже участвовавших в подобном федеральном проекте в 2016 году.Тогда свои данные в общий учет передали свыше 164 тысяч сельхозпроизводителей — в том числе личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, а также некоммерческих объединений граждан. Координировать действия региональных и федеральных органов власти в реализации масштабного проекта будет правительственная комиссия Кабардино-Балкарии. До 1 октября необходимо сформировать и предоставить заинтересованным ведомствам списки сельхозпроизводителей, получивших за последние годы господдержку из федерального и республиканского бюджетов. До 1 апреля следующего года нужно обеспечить специалистов статистики помещениями, оснащенными мебелью и телефонной связью, приобрести транспортные средства для проведения исследования в муниципалитетах республики.