В Кабардино-Балкарии произведены назначения по итогам республиканского кадрового конкурса «Новая высота» — 2019.02.21





Алимбек Апеков назначен и.о. заместителя начальника департамента экономики администрации Нальчика. Ислам Карданов — гендиректор «Базы отдыха «Эльбрус» в поселке ГоловИнка Краснодарского края. Мадина Маршенова назначена заместителем начальника отдела обеспечения Управления Федеральной налоговой службы по КБР. Николай Долженко получил должность в отделе внешних связей «Инновационно-производственной агрофирмы «Отбор». Распоряжением временно исполняющего обязанности Главы КБР работающий в структурном подразделении «Сбербанка» в Москве Бетал Бижоев назначен советником Главы республики на общественных началах. Также распоряжением Казбека Кокова 24 лидера включены в резерв управленческих кадров КБР на руководящие должности в органах власти КБР. Кадровые назначения по итогам конкурса будут продолжены. Напомню, «Новая высота» — это открытый кадровый конкурс среди управленцев для формирования резерва в органы власти. Проект стартовал 1 ноября 2018 года, его итоги подвели в декабре. Победителями «Новой высоты» из более чем 2-х с половиной тысяч участников стали 50 конкурсантов.