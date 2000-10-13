В Кабардино-Балкарии произошло ДТП со смертельным исходом





Случилось все в 9.30 утра на дороге «Котляревская – Нижний Черек». За рулем «Лады Калины» был 34-летний житель Урванского района. Во время движения он съехал с проезжей части и врезался в бетонную ограду.

«После чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП от полученных телесных повреждений водитель скончался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, силы и средства МЧС России по КБР»,- сообщила Алла Моторова, референт отделения информации и общественных связей МВД по КБР.

За последние дни это уже второе ДТП в Майском районе со смертельным исходом. В пятницу между Котляревской и Александровской погибли двое. Тогда водитель «Лады Калины» наехал на придорожное дерево.