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В Кабардино-Балкарии проходят Всероссийские сборы спасателей МЧС России

В Кабардино-Балкарии проходят Всероссийские сборы спасателей МЧС России

29.07.2022 | 09:52
В верховье ущелья Адыр-су в Кабардино-Балкарии спасатели МЧС России проводят Всероссийские сборы по альпинистской подготовке, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по КБР. В сборах участвуют 72 человека - это спасатели МЧС России с различных субъектов России. Тренировки проводятся на высоте более 2300 метров. Участники сборов разбиты по группам в зависимости от разряда по альпинизму, за каждой группой закреплен инструктор-методист. Программа занятий весьма насыщена – прохождение по ледовому маршруту, занятия на скальном рельефе, переправы через горные реки, работа в связке, организация страховочных станций, приемы оказания помощи условно пострадавшим на месте обнаружения, траверс и спуск по различным рельефам, прохождение по травянистой местности и прохождение по осыпи. В зависимости от квалификации спасателей тренировки проходят на маршрутах от 2-А до 5-А категорий сложности. Также программа включает теоретические занятия по альпинистской, медицинской и психологической подготовке. По итогам сборов будет проведена аттестация спасателей с присвоением квалификации по разрядам в соответствии с правилами Федерации альпинизма России. - Данные сборы проводятся с целью подготовки и повышения квалификации спасателей, обмена опытом и совершенствования навыков в проведении поисково-спасательных работ по спасению людей в условиях высокогорья, - отметил руководитель сборов – представитель департамента спасательных формирований МЧС России Павел Андреев. Тренировки спасателей в ущелье Адыр-су продлятся до 14 августа.
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