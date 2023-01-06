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В Кабардино-Балкарии проходят учебно-тренировочные сборы по дзюдо

В Кабардино-Балкарии проходят учебно-тренировочные сборы по дзюдо

06.01.2023 | 16:13
То, что именно Кабардино-Балкария выбрана местом проведения сборов, еще раз подтверждает высокий статус республиканской школы дзюдо, говорят организаторы. Самое главное – на таких встречах спортсмены могут обменяться опытом. На татами в Нальчике они борются с новыми для себя соперниками из разных городов и регионов страны. По словам наставников, это помогает спортсменам выявить свои ошибки, определить сильные стороны, повысить профессиональный уровень. Руководят процессом тренеры с многолетним стажем. Рядом с молодыми спортсменами и именитые – главный тренер сборной России Хасанби Таов, олимпийский чемпион Беслан Мудранов. Они также проводят занятия по технике и тактике ведения борьбы, показывают свои коронные приемы. Дзюдо – один из древних видов единоборств. В последнее время активно набирает популярность, говорят тренеры. Для взрослых – это возможность научиться азам самообороны, для детей – получить хорошую физическую подготовку. На таких встречах речь идет не только о спорте. Здесь также говорят о патриотизме, любви к своей Родине. Сборы дзюдоистов в Нальчике продлятся по 11 января.   https://t.me/vestikbr
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