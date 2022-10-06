В Кабардино-Балкарии проходят межрегиональные соревнования по легкой атлетике “Золотая осень”

По расписанию – беговая и прыжковая программы… В Кабардино-Балкарии проходит межрегиональный легкоатлетический турнир “Золотая осень”.
Рассчитан он на три дня. Участвуют юные спортсмены из Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края и нашей республики. Это воспитанники детско-юношеских спортшкол округа, возраст которых – от 12 до 18 лет.
На Детском стадионе в Нальчике собрались и члены региональных сборных, и новички – в целом больше 300 ребят, для которых это важный старт в жизни. Соревнования проходят по 13-ти легкоатлетическим дисциплинам.
В “Золотой осени” участвуют 10 команд спортивных школ Северного Кавказа. Первые два дня – бег и различные виды прыжков, а завтра атлеты отправятся в Баксаненок, где у них будет возможность померяться силами в метании копья и диска.
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