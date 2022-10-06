home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии проходят межрегиональные соревнования по легкой атлетике “Золотая осень”

В Кабардино-Балкарии проходят межрегиональные соревнования по легкой атлетике “Золотая осень”

06.10.2022 | 16:11
По расписанию – беговая и прыжковая программы… В Кабардино-Балкарии проходит межрегиональный легкоатлетический турнир “Золотая осень”. Рассчитан он на три дня. Участвуют юные спортсмены из Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края и нашей республики. Это воспитанники детско-юношеских спортшкол округа, возраст которых – от 12 до 18 лет. На Детском стадионе в Нальчике собрались и члены региональных сборных, и новички – в целом больше 300 ребят, для которых это важный старт в жизни. Соревнования проходят по 13-ти легкоатлетическим дисциплинам. В “Золотой осени” участвуют 10 команд спортивных школ Северного Кавказа. Первые два дня – бег и различные виды прыжков, а завтра атлеты отправятся в Баксаненок, где у них будет возможность померяться силами в метании копья и диска.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных