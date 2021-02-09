В Кабардино-Балкарии проходит всероссийская конференция «Шаг в науку-2021» — для студентов, аспирантов и молодых ученых





Открыли форум накануне, а сегодня участники работают в секциях – часть очно, другие – по интернету. Конференцию организовали в рамках всероссийской Недели науки. Поступило около ста заявок от представителей исследовательских и образовательных организаций Москвы, Кургана, Краснодара, Майкопа, городов Северо-Кавказского округа. Участники представили доклады в области физико-математических, естественных, гуманитарных, сельскохозяйственных, медицинских наук… Руководитель Кабардино-Балкарского научного центра РАН Залимхан Нагоев считает, что сегодня у молодых ученых есть много возможностей для самореализации.

Молодым ученым, студентам и аспирантам, которые показали лучшие результаты в науке, образовании и общественной деятельности, вручили стипендии Главы Кабардино-Балкарии.