В Кабардино-Балкарии продолжаются торжественные мероприятия, посвященные ста шестидесятилетию со дня рождения основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева. — 2019.10.31





Сегодня представители творческой интеллигенции, гости из других регионов и стран посетили место захоронения поэта в Долинске. Здесь был совершен религиозный обряд поминовения, а также состоялась церемония возложения цветов и минута молчания. Гостей пригласили на экскурсию в Мемориал жертв политических репрессий, который расположен рядом. Они осмотрели экспозицию, а затем отправились в Черекский район. На развилке дорог «Бабугент-Безенги» находится бюст мудреца и мыслителя. Собравшимся рассказали об истории его создания: установили ровно 60 лет назад – в год столетия со дня рождения Кязима Мечиева, скульптор — Хамзат Крымшамхалов. Писатели рассказали о том, какое место в их жизни занимает человек, которого издавна называют «душой Балкарии».