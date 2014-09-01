В Кабардино-Балкарии продолжаются поиски упавшего в реку всадника





Третий день поисков мужчины, упавшего в реку Баксан, результатов не дал. Спасатели обследовали около 25 километров береговой линии и акватории. Как сообщили сегодня вечером в пресс-службе республиканского главка МЧС, спасатели приостановили работы до утра. Сегодня для обследования водной территории были задействованы специалисты двух подразделений – более 20 человек. Напомню, ЧП случилось 25 мая. Мужчина передвигался на лошади и упал в реку.