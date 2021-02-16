В Кабардино-Балкарии продолжают создавать сеть современных диализных центров





Один из них откроют в Прохладном. Место для строительства выбрали в центре города, рядом – больница, другие социальные учреждения. В новом медицинском центре будут принимать людей, у которых серьезные проблемы с почками. Специальное оборудование помогает таким пациентам очищать кровь от продуктов жизнедеятельности организма. В Кабардино-Балкарии в регулярном проведении такой процедуры нуждаются больше трех сотен человек, потому создание диализных центров в разных районах – это насущная потребность.

В новом медицинском учреждении намерены создать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в республике работают пять диализных центров – в Нарткале, Баксане и Нальчике.