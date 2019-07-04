В Кабардино-Балкарии продолжают готовиться к выезду в Саудовскую Аравию те, кто желает совершить хадж. — 2019.07.04

Специалисты республиканского Роспотребнадзора напоминают о медицинских требованиях Минздрава к паломникам.
В сертификате международного образца должны быть пометки о прививке против менингококковой инфекции. Дата иммунизации и серия также необходимо указать в этом документе. Вакцинацию проходят не менее чем за 10 дней до отъезда.
Ее можно сделать в поликлинике по месту прописки. Напомню, в этом году хадж состоится во второй половине июля.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2019.07.04

— «Лъагап1эщ1эхэр» кадрхэр къыхэхынымк1э республикэ зэпеуэм щытек1уахэр щрагъаджэ 1уэхугъуэм нобэ Налшык щыщ1идзащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal — 2019.07.04

— Къоркъуусуз эм ынтышлы автомобиль жолла деген программа хайырлы ишлейди.

Подробнее