В Кабардино-Балкарии продолжают готовиться к выезду в Саудовскую Аравию те, кто желает совершить хадж. — 2019.07.04

Специалисты республиканского Роспотребнадзора напоминают о медицинских требованиях Минздрава к паломникам.

В сертификате международного образца должны быть пометки о прививке против менингококковой инфекции. Дата иммунизации и серия также необходимо указать в этом документе. Вакцинацию проходят не менее чем за 10 дней до отъезда.

Ее можно сделать в поликлинике по месту прописки. Напомню, в этом году хадж состоится во второй половине июля.